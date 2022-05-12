Шольц предупредил, что Украина будет бороться с последствиями войны сто лет

Об этом сообщает Welt .

По его словам, это связано с боеприпасами, которые в результате боевых действий остаются в почве.

"Тот, кто живет в Германии, знает, что упавшие здесь во время Второй мировой войны бомбы находят и сегодня. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия: все снаряды, которые сейчас запускаются , могут годами оставаться в почве", – предупредил Шольц.

Он добавил, что в глобальном масштабе война России против Украины будет иметь последствия для всего мира, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и пищевые продукты.

11 мая Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопросы военной помощи, санкций против РФ и энергетики.

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