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OPINION

Перелома в западной помощи Украине не произошло

Юрий Касьянов
9 января, 2023 понедельник
08:03
Мнение

Сотня-другая устаревших боевых бронированных машин, снятых с вооружения в стране-доноре, — это очень мало для воюющей украинской армии

Я, конечно, очень рад, что союзники передадут нам колесные "танки" и боевые машины пехоты.

Однако давайте не обольщаться: сотня-другая устаревших боевых бронированных машин, снятых с вооружения в стране-доноре, — это очень мало для воюющей украинской армии. Такое количество не позволяет даже восполнить потери, понесенные в тяжелых оборонительных боях. Не говоря уже о создании наступательного потенциала.

Сотня-другая устаревших боевых бронированных машин, снятых с вооружения в стране-доноре, — это очень мало для воюющей украинской армии

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"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц", — заявил недавно Залужный. А дают ноль танков ("колесный танк" - не танк), чуть больше 100 БМП, полсотни броневиков и десятка два гаубиц... Такая жесткая диета, вероятно, поможет нам сдержать натиск противника, но не изменит ситуацию на фронте.

А еще очень нужны пикапы, грузовики, специальная землеройная техника, понтонный парк, и многое другое, без чего не обходится современная война.

Говорить, что произошёл некий "перелом", и теперь коллективный Запад уже начал снабжать Украину военной техникой и вооружением в полную силу, не приходится

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Американцы обещают еще "пэтриоты", и снятые с вооружения зенитные ракеты "Хок" для переданных Испанией зенитно-ракетных комплексов, но все равно — говорить, что произошел некий "перелом", и теперь коллективный Запад уже начал снабжать Украину военной техникой и вооружением в полную силу, не приходится.

Вместо эпилога. А что же мы сами?.. Сколько танков, боевых бронированных машин, орудий (новых, а не восстановленных) поставил ВСУ наш славный Укроборонпром?.. Сколько единиц военной техники закупило военное ведомство у частных производителей?.. Ноль целых, хрен десятых, кроме некоторого количества броневиков.

Это не военная тайна. Это позор.

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Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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