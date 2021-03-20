Участники акции в поддержку Стерненко выдвинули 5 требований к власти

20 марта, 2021, 21:46

Участники акции в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко объявили свои требования к власти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Требования были выдвинуты в ходе акции "Стерненко - волю", которая состоялась в Офисом президента в 26-й день рождения приговоренного к семи годам тюрьмы активиста.

Участники акции объявили пять требований:

1. Освободить неправомерно осужденного Сергея Стерненко.

2. Освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных.

3. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы АП Януковича,который сейчас, через заместителей руководителя Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Смирнова "фактически руководит судебной системой в Украине".

4. Отправить в отставку Ирину Венедиктову, "руками которой был заключен Сергея Стерненко".

5. Отправить в отставку Арсена Авакова.

Напомним, 20 марта во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко активисты забросали Офис президента файерами и подожгли табличку "Президент Украины"

Кроме этого, на Банковой протестующий устроили салют в честь дня рождения Стерненко.

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