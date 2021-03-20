Участники акции в поддержку Стерненко выдвинули 5 требований к власти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Требования были выдвинуты в ходе акции "Стерненко - волю", которая состоялась в Офисом президента в 26-й день рождения приговоренного к семи годам тюрьмы активиста.
Участники акции объявили пять требований:
1. Освободить неправомерно осужденного Сергея Стерненко.
2. Освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных.
3. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы АП Януковича,который сейчас, через заместителей руководителя Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Смирнова "фактически руководит судебной системой в Украине".
4. Отправить в отставку Ирину Венедиктову, "руками которой был заключен Сергея Стерненко".
5. Отправить в отставку Арсена Авакова.
- Напомним, 20 марта во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко активисты забросали Офис президента файерами и подожгли табличку "Президент Украины"
- Кроме этого, на Банковой протестующий устроили салют в честь дня рождения Стерненко.
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