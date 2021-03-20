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Espreso.tvОбщество"Стерненко - волю": активисты забросали здание ОП файерами и подожгли вывеску "Президент Украины"

"Стерненко - волю": активисты забросали здание ОП файерами и подожгли вывеску "Президент Украины"

Во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко активисты закидали Офис президента файерами и подожгли табличку "Президент Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Активисты забросали файерами вход в помещение Офиса президента. Вывеску "Президент Украины" подожгли.

Акцию "Стерненко - волю" на Банковой устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненко.

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