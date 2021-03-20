"Стерненко - волю": активисты забросали здание ОП файерами и подожгли вывеску "Президент Украины"
20 марта, 2021, 20:30
Во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко активисты закидали Офис президента файерами и подожгли табличку "Президент Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Активисты забросали файерами вход в помещение Офиса президента. Вывеску "Президент Украины" подожгли.
Акцию "Стерненко - волю" на Банковой устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненко.
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