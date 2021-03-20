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Espreso.tvОбществоПод Офисом президента устроили салют в честь дня рождения Стерненко

Под Офисом президента устроили салют в честь дня рождения Стерненко

Во время акции в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко под Офисом президента активисты устроили салют в честь его дня рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участники акции запустили на Банковой салют. Они скандировали "С днем рождения, Сергей!".

Акцию "Стерненко - волю" устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненка.

Также активисты забросали файерами вход в помещение ОП. Вывеску "Президент Украины" подожгли.

 

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