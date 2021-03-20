Под Офисом президента устроили салют в честь дня рождения Стерненко
20 марта, 2021, 20:49
Во время акции в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко под Офисом президента активисты устроили салют в честь его дня рождения
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участники акции запустили на Банковой салют. Они скандировали "С днем рождения, Сергей!".
Акцию "Стерненко - волю" устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненка.
Также активисты забросали файерами вход в помещение ОП. Вывеску "Президент Украины" подожгли.
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