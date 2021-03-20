Россия репетировала вторжение в Украину еще в сентябре 2013 года, - Турчинов

21 марта, 2021, 08:00

Российская Федерация еще в сентябре 2013 года репетировала вторжения в Украину на совместных учениях с Беларусью "Запад-2013"

Об этом сообщил украинский политический и государственный деятель, секретарь СНБО 2014-2019 гг Александр Турчинов в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .

"В сентябре 2013 года проходят традиционные для России учения" Запад-2013 ". В них всегда или Запад, или Восток, или Центр есть такая ротация учений происходит. И именно в сентябре проходят учения совместной армии Российской Федерации и Белоруссии. Фабула задачи этих учений даже не скрывалась. В одной соседней стране происходит государственный переворот и вооруженные Западом незаконные военные формирования, потом нас назовут хунтой, захватили власть. И конституционная, законная власть обращается к России с просьбой ввести войска и восстановить конституционный порядок. То есть именно таким было задание проведения этих учений ", - отметил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что уже в сентябре 2013 года Российская Федерация готовилась к вторжению в Украине и не особо это скрывала.

"Сначала приходят российские телеканалы, а за ними приходят российские танки. И именно это было отработано в Крыму при полном содействии, при полной поддержке той власти, которая от Киева до Крыма, от Киева до Донецка и других регионов фактически способствовала распространению антиукраинских, украинофобских идей и так называемых идеалов "русского мира", - отметил государственный деятель .

Александр Турчинов также добавил, что одной из самых серьезных проблем в контексте оккупации Россией Донбасса и аннексии Крыма является население этих регионов, которое было отравлено российской пропагандой: "Каким рассказывали ужасы о Майдане, которые считали, что в Киеве к власти пришла хунта, которая будет всех русскоязычных бросать за решетку или убивать. То есть вот такие неадекватные фейки навязывались и люди начинали этому верить ".

Напомним, Соединенные Штаты Америки планируют усилить поддержку Украины в различных сферах и выступили против оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия ведет подготовку к размещению в Автономной Республике Крым ядерного оружия.