Россия готовится к размещению в Крыму ядерного оружия, - Таран

26 февраля, 2021, 18:16

Россия ведет подготовку к размещению в Автономной Республике Крым ядерного оружия

Об этом говорится в сообщении министра обороны Андрея Тарана на сайте ведомства .

По его словам, последние семь лет в Крыму происходит "оккупация-милитаризация-изоляция". При этом министр отметил, что с 2014 года во временно оккупированном Россией Крыму создана межвидовая группировка войск, в составе которой новосформированный 22-й армейский корпус (Симферополь) и две новые дивизии 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны (27-я смешанная авиационная дивизия и 31-я дивизия противовоздушной обороны).

Также вдвое увеличено количество боевых кораблей и катеров Черноморского флота. Численность российских военнослужащих на полуострове выросла почти в 1,5 раза, до около 33 тыс. военнослужащих.

"Нам также известно, что Россия ведет подготовку к размещению в захваченном Крыму ядерного оружия. Преобразование Крымского полуострова в военную базу является угрозой не только для Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна, и, наконец, для всего цивилизованного мира. Москва открыто демонстрирует готовность продвигать свои интересы с применением военной силы ", - написал Таран.