Против российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе: в США заявили о намерении усилить поддержку Украины
11 марта, 2021, 09:05
Соединенные Штаты Америки планируют усилить поддержку Украины в различных сферах и выступили против оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает телеканал C-SPAN .
Он отметил, что Украина отвечает на агрессию РФ, а также на вызовы, например, борется с коррупцией.
"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии ", - подчеркнул Блинкен.
- Напомним, США рассматривают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".
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