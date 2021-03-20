Одесса вошла в "красную" зону. Но решение мэрии еще предстоит подождать

20 марта, 2021, 14:54

В субботу, 20 марта 2021 года, Одесса и Одесская область по последним показателям зараженности коронавирусом попала в "красную" зону эпидопасности

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины сообщает Еспресо.TV .

Согласно данным на сайте ведомства, в "красную" зону епиднебезпекы состоянию на 20 марта входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

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Вместе с тем, для того, чтобы город и регион были в "красной" зоне, критическое количество больных и уменьшение койкомест должно продержаться три дня.

"Если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в красную зону. Только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничении для" красной "зоны, поэтому мы пока не в" красной "зоне", - приводит слова пресс-секретаря мэрии Одессы газета Думская.net .

По состоянию на 20 марта в Одесской области зафиксировано 1037 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей от осложнений. Новых случаев выздоровления за сутки нет.

С сегодняшнего дня в городе введен "оранжевые" карантинные мероприятия .

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