В Еврокомиссии заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе

19 марта, 2021, 16:38

В Европу уже пришла третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского Союза, поэтому есть необходимость ускорить вакцинацию

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в разных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно нарушена этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Читайте также: Польша с субботы вводит общенациональный локдаун на три недели

Всего в мире по состоянию на данный момент коронавирусом заразились более 122 миллионов человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb