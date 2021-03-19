В Еврокомиссии заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе
19 марта, 2021, 16:38
В Европу уже пришла третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского Союза, поэтому есть необходимость ускорить вакцинацию
Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в разных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно нарушена этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.
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Всего в мире по состоянию на данный момент коронавирусом заразились более 122 миллионов человек.
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