В Украине мутирует особый вид COVID-19, - врач-инфекционист

Об этом она сообщила в интервью " Обозревателю ".

"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске обнаружили вирус, который имеет мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм английский, хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - сообщила она.

Голубовская отметила, что вирус мутирует постоянно, однако существуют значительные мутации, которые действительно влияют на передачу, на клинику заболевания.

"Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом. Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя существует исследования, в частности опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания. Он помолодел, острый период стал более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные - кроме всего этого, он может вызвать и более тяжелые формы заболевания ", - сообщила она.

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