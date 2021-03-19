Усиление карантина в Украине: предприниматели ряда городов вышли на протесты

19 марта, 2021, 13:42

19 марта во Львове, Киеве, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Краматорске и Николаеве на протесты усиления карантина вышли предприниматели

Львовское местное издание "Форпост" пишет, что в центре Львова на площади Рынок под стенами Ратуши люди устроили акцию протеста против введенных карантинных ограничений.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил: "Я даже не знаю что на это сказать. Ситуация в реанимации и больницах действительно критическая. И становится еще хуже. Мне кажется уже каждый понимает, что надо ограничивать количество коммуникаций. Тем более ограничения вводится действительно там , где есть угроза скоплений ".

Как сообщил корреспондент 49000.com.ua , на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения жесткого карнатину.

С плакатами и флагами были люди из Днепра, Илларионово, Новомосковска, Павлограда и других городов.

На плакатах представители малого и среднего бизнеса написали:

"Нет - вибырковому карантина!"

"РРО окончательно уничтожит ФЛП"

"Требуем мораторий на проверки"

"Мы будем бороться с властями до конца. Мы хотим жить в Украине и давать возможность здесь зарабатывать", - отметила активыстка Наталья Ешонкулова.

Другие предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников освобождается, закрываются магазины. У бизнесменов упал заработок, нет возможности оплачивать аренду помещений и торговых точек.

Также, как передает издание РБК-Украина , в Киеве на протесты вышли представители "SaveФОП". Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня, 20 марта, в городе вводят жесткие карантинные ограничения.

Небольшие акции протеста прошли и в других городах.

В частности, как сообщает "Кременчугская газета" , на протесты вышли и в Кременчуге.

Под мэрией собрались физические-лица предприниматели с плакатами # SaveФОП.

Люди выступают против карантина. Говорят, что многие предприниматели вынуждены были уже свернуть свою деятельность. Они отмечают, что еще одного локдауну не переживут.

Кроме того, 19 марта предприниматели митинговали под Полтавской ОГА. Они требовали от властей справедливого локдауну и для малого, и для крупного бизнеса, передает издание СОДЕРЖАНИЕ .

Акцию протеста организовали представители движения "SaveФОП".

"Мы торгуем 500-700 грн в день. Такого никогда не было, а если нас закроют, то нам никак. У кого-то дети, кредиты, нужно платить за обучение и нам никто не сказал, что не платите за отопление, потому что вы на карантине . Мы готовы все платить, а их компенсации - это обман. Денег в государстве нет, а тот факт, что деньги с ковидного фонда пошли на дороги - это ужас ", - говорит представитель движения Людмила Ковтун.

Предприниматели выкрикивали лозунги о необходимости справедливого карантина для бизнеса и сказали, что предыдущие локдауны вводили "для галочки".

Несколько предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где сейчас располагается Донецкая областная администрация, пишет "Общественное" .

На акцию протеста из-за усиления карантина вышли и в Николаеве, сообщает "Новости N" .

В руках у предпринимателей флаги, плакаты. Митинг проходит в формате свободного микрофона.

Присутствующие протестуют из-за того, что во время карантина страдает именно малый и средний бизнес, а большой продолжает работать.

"Пусть в этот карантин отдыхает большой бизнес", - сказала одна из участниц акции.

Активисты сообщили, что сегодня запланировано автопробег вокруг каждого рынка в поддержку предпринимателей малого бизнеса.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин в Киеве с 20 марта.

В Полтаве усиливают карантин: отменяют концерты и запрещают работу библиотек и театров.

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