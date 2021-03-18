Киев объявляет усиленный карантин, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на экстренном брифинге, передает Еспресо.TV .
"Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение. С нуля часов 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже гигиены и бытовой химии ", - отметил Виталий Кличко.
Также запретят проведение богослужений и массовых мероприятий.
Спортивные матчи будут проводить без зрителей.
"Это касается и сегодняшнего футбольного матча в Киеве", - добавил Кличко.
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции
Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий
Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
Усиленный карантин введут на три недели до 9 апреля.
"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%", - добавил мэр.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины