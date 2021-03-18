Киев объявляет усиленный карантин, - Кличко

18 марта, 2021, 11:43

Столица решила ввести усиленный карантин: за 17 марта более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на экстренном брифинге, передает Еспресо.TV .

"Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение. С нуля часов 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже гигиены и бытовой химии ", - отметил Виталий Кличко.

Также запретят проведение богослужений и массовых мероприятий.

Спортивные матчи будут проводить без зрителей.

"Это касается и сегодняшнего футбольного матча в Киеве", - добавил Кличко.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос

Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий

Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Усиленный карантин введут на три недели до 9 апреля.

"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%", - добавил мэр.

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