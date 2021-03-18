Запрет работы библиотек и театров: в Полтаве усиливают карантин

18 марта, 2021, 13:28

В Полтаве усиливают карантин: отменяют концерты и запрещают работу библиотек и театров

Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава" .

Поэтому в Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек. Все концерты также отменяют. Это решили на утреннем совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин в Киеве с 20 марта.

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