Запрет работы библиотек и театров: в Полтаве усиливают карантин
18 марта, 2021, 13:28
В Полтаве усиливают карантин: отменяют концерты и запрещают работу библиотек и театров
Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава" .
Поэтому в Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек. Все концерты также отменяют. Это решили на утреннем совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин в Киеве с 20 марта.
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