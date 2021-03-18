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Запрет работы библиотек и театров: в Полтаве усиливают карантин


фото: galka.if.ua
В Полтаве усиливают карантин: отменяют концерты и запрещают работу библиотек и театров

Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава" .

Поэтому в Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек. Все концерты также отменяют. Это решили на утреннем совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА.

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