Украинский голкипер "Реала" Лунин объявил, что женился
19 марта, 2021, 16:42
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин объявил, что женился на своей девушке Анастасии
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Лунина.
Андрей Лунин официально закрепил отношения с Анастасией браком. Вероятно, что свадьбу пара будет праздновать позже, когда ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется. Пара расписалась в Мадриде, нарядившись в спортивные костюмы.
"Поженились 18.03.21. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя", - написал Лунин под фото с росписи.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"
- 28 января стало известно, что испанский "Бетис" заинтересован в переходе Андрея Лунина .
- 24 февраля сообщалось, что "Реал" планирует летом отправить Лунина в аренду.
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