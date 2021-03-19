Украинский голкипер "Реала" Лунин объявил, что женился

19 марта, 2021, 16:42

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин объявил, что женился на своей девушке Анастасии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Лунина.

Андрей Лунин официально закрепил отношения с Анастасией браком. Вероятно, что свадьбу пара будет праздновать позже, когда ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется. Пара расписалась в Мадриде, нарядившись в спортивные костюмы.

"Поженились 18.03.21. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя", - написал Лунин под фото с росписи.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"

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