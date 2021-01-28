Испанский клуб решил "забрать" Лунина у "Реала"

28 января, 2021, 18:27

Испанский "Бетис" активно интересуется украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным

Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, ранее "Бетис" пытался взять Лунина в аренду. Однако теперь испанский клуб нацелен на полноценный трансфер украинца летом. Финансовые условия сделки пока не известны.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

"Бетис" выступает в Ла Лиге. Команда занимает восьмую позицию в турнирной таблице и отстает от "Реала", который идет вторым, на 13 очков.

Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.

27 января стало известно, что Андрей Лунин останется в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона.

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