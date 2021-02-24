"Реал" ищет украинскому голкиперу Лунину новую команду
24 февраля, 2021, 10:32
Испанский "Реал" планирует летом отправить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду
Об этом сообщает La Razon.
Источник утверждает, что мадридский клуб интересуется вратарем "Леванте" Дани Карденасом. Если "Реалу" не удастся осуществить этот трансфер, Андрею Лунину придется отправится в аренду.
Отмечается, что украинца в своем составе хотят видеть "Эйбар" и "Гранада".
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"
- 28 января стало известно, что испанский "Бетис" заинтересован в переходе Андрея Лунина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти