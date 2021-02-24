"Реал" ищет украинскому голкиперу Лунину новую команду

24 февраля, 2021, 10:32

Испанский "Реал" планирует летом отправить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду

Об этом сообщает La Razon.

Источник утверждает, что мадридский клуб интересуется вратарем "Леванте" Дани Карденасом. Если "Реалу" не удастся осуществить этот трансфер, Андрею Лунину придется отправится в аренду.

Отмечается, что украинца в своем составе хотят видеть "Эйбар" и "Гранада".

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, но за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"

28 января стало известно, что испанский "Бетис" заинтересован в переходе Андрея Лунина.

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