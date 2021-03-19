Суд арестовал половину акций Донецкоблгаза, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Следователи расследуют незаконные действия должностных лиц, направленные на повреждение объектов. Действия подозреваемых квалифицируются как возможная диверсия.
"По материалам СБ Украины, Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО " Донецкоблгаз ". Часть принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ" , - говорится в сообщении.
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Права передаются в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Суд передал эту часть акций Нафтогазу.
"Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - отметили в СБУ.
- 11 марта СНБО поручил провести проверку компании "Донецкоблгаз".
- СБУ расследует деятельность должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", что привела к отключению 58 котельных в зоне ООС.
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