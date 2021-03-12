После призыва Совбеза СБУ начала расследовать работу "Донецкоблгаза"

12 марта, 2021, 19:15

СБУ расследует деятельность должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", что привело к отключению 58 котельных в зоне ООС

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС. Установлено, что владельцами ПАО являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории РФ ", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечения их к ответственности.

Отметим, по информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко владельцев Донецкоблгаза связывают с бизнесменом времен Януковича Сергеем Курченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb