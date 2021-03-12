После призыва Совбеза СБУ начала расследовать работу "Донецкоблгаза"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС. Установлено, что владельцами ПАО являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории РФ ", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечения их к ответственности.
Отметим, по информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко владельцев Донецкоблгаза связывают с бизнесменом времен Януковича Сергеем Курченко.
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- 11 марта СНБО поручила провести проверку компании Донецкоблгаз.
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