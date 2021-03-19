 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Донецкоблгаз" могут национализировать или аннулировать предприятию лицензию, - член Нацкомиссии

"Донецкоблгаз" могут национализировать или аннулировать предприятию лицензию, - член Нацкомиссии


фото: oblgaz.donetsk
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, завершает проверки ПАО "Донецкоблгаз" и, вероятно, будет принимать решение об аннулировании лицензии этому облгазу

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий, передает Укринформ .

"Есть очень большое количество вопросов по поставкам природного газа бытовым потребителям. Уже буквально через неделю закончится проверка, и вместе с Минэнерго будем принимать решение, как будет аннулироваться, скорее всего, лицензия", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, "Донецкоблгаз" повторно проверят по другому вопросу.

"Мы сейчас начали плановые проверки. Уже выявлены нарушения, применена санкция максимальная - 850 тыс. грн. Мы выходим с понедельника на повторную проверку, если она подтвердит, что этот вопрос не урегулирован, то, возможно, нам не надо будет ждать решения о национализации . У нас есть очень хорошая опция - мы лишаем субъекта лицензии. Потому что поведение "Донецкоблгаза" выглядит как обычная кража газа у Оператора ГТС и отказ выполнять любые национальные правила ", - подчеркнула Бабий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать