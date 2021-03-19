"Донецкоблгаз" могут национализировать или аннулировать предприятию лицензию, - член Нацкомиссии
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий, передает Укринформ .
"Есть очень большое количество вопросов по поставкам природного газа бытовым потребителям. Уже буквально через неделю закончится проверка, и вместе с Минэнерго будем принимать решение, как будет аннулироваться, скорее всего, лицензия", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, "Донецкоблгаз" повторно проверят по другому вопросу.
"Мы сейчас начали плановые проверки. Уже выявлены нарушения, применена санкция максимальная - 850 тыс. грн. Мы выходим с понедельника на повторную проверку, если она подтвердит, что этот вопрос не урегулирован, то, возможно, нам не надо будет ждать решения о национализации . У нас есть очень хорошая опция - мы лишаем субъекта лицензии. Потому что поведение "Донецкоблгаза" выглядит как обычная кража газа у Оператора ГТС и отказ выполнять любые национальные правила ", - подчеркнула Бабий.
- 11 марта СНБО поручила провести проверку компании "Донецкоблгаз".
- СБУ расследует деятельность должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", что привело к отключению 58 котельных в зоне ООС.
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