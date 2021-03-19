Рада провалила отмену перевода часов, законопроект пересмотрят
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За принятие закона во втором чтении проголосовали 212 депутатов.
Поэтому парламент отправил на доработку и повторное второе чтение законопроект №4201 об исчислении времени в Украине 226 голосами нардепов.
Документ предлагает определить, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, который является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.
"Распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности определяется и устанавливается по киевскому времени", - говорится в тексте проекту закона.
- Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.
- По словам народного депутата от фракции "СН" Роксоланы Пидласой, в случае, если Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то в Украине еще дважды будут переведены часы, 25 октября - в последний раз.
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