ВР может окончательно отменить переход на летнее и зимнее время уже на следующей неделе

14 марта, 2021, 16:14

Верховная Рада планирует 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине

Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, сообщает Интерфакс-Украина .

"Согласно повестке дня мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это означает, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала Пидласа, которая входит во фракцию "Слуги народа".

Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

Ранее Пидласа заявила, что в случае, если Рада примет законопроект в целом до 25 марта 2021 года, депутаты исключат эту норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после публикации. Таким образом, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, что в этом году должно было состояться 28 марта.

Если Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то в Украине еще дважды будут переведены часы, 25 октября - в последний раз.

Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , предусматривающий отмену в Украине переход с зимнего на летнее время и наоборот.

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