Рада приняла за основу законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время
3 марта, 2021, 13:23
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" проект закона об исчислении времени в Украине проголосовали 277 нардепов.
"Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября ... Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - говорится в пояснительной записке .
- Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять за основу законопроект об исчислении времени.
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