Рада приняла за основу законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время

3 марта, 2021, 13:23

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" проект закона об исчислении времени в Украине проголосовали 277 нардепов.

"Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября ... Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - говорится в пояснительной записке .

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять за основу законопроект об исчислении времени.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb