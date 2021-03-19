Лига Европы: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".
Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая. Финал запланирован на 26 мая, встреча состоится в польском городе Гданьск.
Лига Европы
четвертьфинал
"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)
Лига Европы
полуфинал
"Гранада" (Испания) / "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) / "Рома" (Италия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Англия) / "Славия" (Прага, Чехия)
- 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".
- Лондонский "Арсенал" дома проиграл афинском "Олимпиакосу" , но вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- После этого в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
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