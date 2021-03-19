Лига Европы: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала

19 марта, 2021, 14:16

Сегодня, 19 марта, прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".

Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая. Финал запланирован на 26 мая, встреча состоится в польском городе Гданьск.

Лига Европы

четвертьфинал

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия)

"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

Лига Европы

полуфинал

"Гранада" (Испания) / "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) / "Рома" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Англия) / "Славия" (Прага, Чехия)