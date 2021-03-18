"Динамо" уступило "Вильярреала" и вылетело из Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый матч "Вильярреала" и "Динамо", который прошел в Киеве, завершился со счетом 2:0. Сегодняшняя встреча команд закончилась с идентичным счетом.
На 13-й минуте Херард Морено открыл счет во встрече, а на 36-й удвоил преимущество испанцев и лишил "Динамо" шансов на четвертьфинал Лиги Европы. Поражение 0:2 - для "Динамо" евросезон закончился.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2: 0
Первый матч - 2:0
Голы: Морено, 13 36
"Вильярреал": Асенхо, Фойт (Гаспар, 63), Мори, Альбиоль, Педраса, Чуквуезе (Баена, 71), Капу, Парехо, Тригерос (Хаум, 79), Морено (Раба, 79), Бакка (Сантос, 63) .
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, Де Пена, Жерсон (Леднев, 65 ).
- 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".
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