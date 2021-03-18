"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но вышел в четвертьфинал Лиги Европы

18 марта, 2021, 22:05

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" дома проиграл афинском "Олимпиакосу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Благодаря победе в первой встрече (3:1) "Арсенал" имел комфортное преимущество и не переживал за выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Единственный гол в сегодняшней встрече забил "Олимпиакос", но этого не хватило, чтобы выйти дальше. На 51-й минуте Юссуф Эль-Араби пробил из-за пределов штрафной и благодаря рикошету мяч попал в сетку ворот.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 0:1

Первый матч - 3: 1

Гол Эль-Араби, 51

Удаление: Ба, 82 (вторая желтая карточка)

18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".