Азиатский богач согласился выложить бешеные деньги за супербой Джошуа - Фьюри

19 марта, 2021, 13:45

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что получил "эксцентричное" предложение об организации боя с его соотечественником Тайсоном Фьюри с одной из стран Азии

Об этом сообщает Boxingscene .

По его словам, представителям боксеров поступило выгодное предложение об организации боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но не из стран Ближнего Востока, как сообщалось ранее.

"Нам поступило очень эксцентричное предложение, и оно не с Ближнего Востока. Не могу сказать, кто это, но он невероятно богатый человек, который хочет сделать что-то особенное. Это вполне реалистичный вариант, деньги не проблема для этого человека. Слегка странно коммерчески, но дело не в этом. Перед нами крупнейшее событие этого года. Именно так думает этот человек, желая привезти бой в родную страну. Для него не имеют значения продажа билетов, ему важно, что он сможет сказать: "я заплатил за это", - сказал Хирн.

Он добавил, что это не Макао, где устраивают многие крупные боксерских шоу, но рядом.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

16 марта стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри получат за поединок за титул абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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