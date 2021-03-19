19 марта Рада рассмотрит отмену перехода на летнее время, - Железняк
19 марта, 2021, 12:09
19 марта народные избранники проведут три заседания Верховной Рады, два из которых будут внеочередными
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.
На первом внеочередном засиданны нардепы рассмотрят изменения графика работы Рды из-за локдауна и законопроект о вакцине Pfizer.
На втором внеочередном заседании депутаты рассмотрят законопроект об отмене летнего времени во втором чтении, а также - законопроекты о валютных заемщиков и коллекторов.
- Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.
- По словам народного депутата от фракции "СН" Роксоланы Пидласого, в случае, если Совет не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то в Украине еще дважды будут переведены часы, 25 октября - в последний раз.
- Если же 19 марта закон примут, 28-го не придется переводить часы.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти