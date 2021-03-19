19 марта Рада рассмотрит отмену перехода на летнее время, - Железняк

19 марта, 2021, 12:09

19 марта народные избранники проведут три заседания Верховной Рады, два из которых будут внеочередными

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

На первом внеочередном засиданны нардепы рассмотрят изменения графика работы Рды из-за локдауна и законопроект о вакцине Pfizer.

На втором внеочередном заседании депутаты рассмотрят законопроект об отмене летнего времени во втором чтении, а также - законопроекты о валютных заемщиков и коллекторов.

Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.

По словам народного депутата от фракции "СН" Роксоланы Пидласого, в случае, если Совет не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то в Украине еще дважды будут переведены часы, 25 октября - в последний раз.

Если же 19 марта закон примут, 28-го не придется переводить часы.

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