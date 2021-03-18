В Тернополе школьные каникулы начнутся с 22 марта

18 марта, 2021, 20:33

В связи со значительным ростом больных гриппом, ОРВИ и коронавирусом начало весенних каникул для учеников тернопольских школ перенесли на неделю раньше - с 22 марта

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

"С 15 марта наблюдается тенденция к росту уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди учащихся и педагогических работников", - рассказала начальник городского управления образования и науки Ольга Похиляк.

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Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, с 29 марта ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Школьники начальных классов на следующей неделе будут учиться в обычном режиме.

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