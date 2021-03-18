В Тернополе школьные каникулы начнутся с 22 марта
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
"С 15 марта наблюдается тенденция к росту уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди учащихся и педагогических работников", - рассказала начальник городского управления образования и науки Ольга Похиляк.
Читайте также: "Красная" зона: в Ивано-Франковске перенесли карантин в школах
Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, с 29 марта ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Школьники начальных классов на следующей неделе будут учиться в обычном режиме.
Читайте также: Карантин: на Харьковщине школы перевели на дистанционное обучение
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти