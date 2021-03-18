Карантин: на Харьковщине школы перевели на дистанционное обучение
18 марта, 2021, 09:24
В Харьковской области решили перевести школы на дистанционное обучение
Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений.
С 18 марта руководителям учреждений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и вузам.
Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне эпидемиологической опасности.
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