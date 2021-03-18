Карантин: на Харьковщине школы перевели на дистанционное обучение

Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений.

С 18 марта руководителям учреждений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и вузам.

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

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