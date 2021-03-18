"Красная" зона: в Ивано-Франковске перенесли карантин в школах
Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно", - написал он.
Марцинкив отметил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации учебного процесса и выполнения программы - 175.
Марцинкив добавил, что если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, то учебный год придется продлить.
"Поэтому сейчас наши городские образовательные учреждения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее " пасхальные праздники ". Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая", - написал он.
- Напомним, сейчас Ивано-Франковская область находится в "красной зоне" карантина .
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