"Красная" зона: в Ивано-Франковске перенесли карантин в школах

18 марта, 2021, 15:52

В школах Ивано-Франковска перенесли школьные каникулы на период с 29 апреля по 4 мая

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно", - написал он.

Марцинкив отметил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации учебного процесса и выполнения программы - 175.

Марцинкив добавил, что если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, то учебный год придется продлить.

"Поэтому сейчас наши городские образовательные учреждения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее " пасхальные праздники ". Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая", - написал он.

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