В "Барселоне" нашли способ оставить Месси: ему предложат пожизненный контракт

18 марта, 2021, 19:08

Руководство испанской "Барселоны" приняло решение предложить Лионелю Месси пожизненный контракт

Об этом сообщает El Confidencial .

По информации источника, новоиспеченный президент "Барселоны" Жоан Лапорта активно ищет способы убедить Месси остаться в клубе. Контракт аргентинца с испанцами истекает в конце этого сезона.

Лапорта решил предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Это означает, что после завершения карьеры аргентинец получит руководящую должность в структуре клуба. Президент также надеется, что форвард согласится на снижение зарплаты и его примеру последуют другие игроки "Барселоны".

В нынешнем сезоне 33-летний Лионель Месси сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

11 марта сообщалось, что Лионель Месси решил покинуть "Барселону" ради американского клуба "Интер Майами".

Напомним, 15 марта Лионель Месси повторил рекорд испанца Хави по количеству матчей, сыгранных за "Барселону".

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