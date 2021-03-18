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В "Барселоне" нашли способ оставить Месси: ему предложат пожизненный контракт


фото: Getty Images
Руководство испанской "Барселоны" приняло решение предложить Лионелю Месси пожизненный контракт

Об этом сообщает El Confidencial .

По информации источника, новоиспеченный президент "Барселоны" Жоан Лапорта активно ищет способы убедить Месси остаться в клубе. Контракт аргентинца с испанцами истекает в конце этого сезона.

Лапорта решил предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Это означает, что после завершения карьеры аргентинец получит руководящую должность в структуре клуба. Президент также надеется, что форвард согласится на снижение зарплаты и его примеру последуют другие игроки "Барселоны".

В нынешнем сезоне 33-летний Лионель Месси сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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