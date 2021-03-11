Месси окончательно решил уйти из "Барселоны" и договорился с новым клубом, - СМИ

11 марта, 2021, 13:06

Аргентинский футболист Лионель Месси решил покинуть "Барселону" ради американского клуба "Интер Майами"

Об этом сообщает Cadena SER .

По информации издания, Месси принял принципиальное решение оставить "Барселону" и перейти к "Интер Майами". Теперь остается только вопрос, когда произойдет этот трансфер.

Источник сообщает, что отец и агент аргентинца Хорхе Месси должен был принять участие во встрече с представителями ПСЖ относительно возможного перехода форварда французского клуба. Однако, встреча была отменена из-за победу Жоан Лапорта на выборах президента "Барселоны". После нее Лионель Месси согласился выслушать предложение каталонцев о продолжении сотрудничества после лета 2021 года, когда истекает срок действия действующего контракта аргентинца.

Между тем, отмечается, что какое бы решение сейчас не принял Месси, за два года он все равно перейдет в "Интер Майами", совладельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм.

Журналист Cadena SER Хосе Антонио Понсети оценил вероятность того, что Месси останется в "Барселоне еще на два года 50%.

Напомним, 10 марта главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси с оптимизмом смотрит на перспективы команды, но пока не решил, останется ли в каталонском клубе .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb