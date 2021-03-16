Месси повторил невероятный рекорд Хави в "Барселоне"

16 марта, 2021, 10:01

Аргентинский футболист Лионель Месси повторил рекорд испанца Хави по количеству матчей, сыгранных за "Барселону"

На свое достижение Месси отреагировал в Instagram.

Для аргентинца матч чемпионата Испании против "Уэски" стал 767-м за "Барселону". В этой игре Месси сделал дубль и помог каталонцам одержать победу 4:1.

"Для меня большая честь достичь этого показателя. Спасибо всем партнерам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом", - написал Месси, который повторил рекорд бывшего капитана "Барселоны" Хави Эрнандеса.

В нынешнем сезоне 33-летний Лионель Месси сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

11 марта сообщалось, что Лионель Месси решил покинуть "Барселону" ради американского клуба "Интер Майами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb