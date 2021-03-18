Украина должна получить в марте 1,5 млн доз вакцины Covishield и 700 тыс. доз Sinovac, - Степанов

18 марта, 2021, 17:39

До конца марта Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 Covishield и 700 тыс. доз Sinovac, в апреле - поставку 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX и 1,2 млн доз вакцины Sinovac

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас в ближайшее время есть 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить тоже в марте. В апреле мы должны получить остальные вакцины Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX ", - сказал министр.

Степанов сообщил, что Украина находится на финальных стадиях подписания других договоров на поставку вакцин.

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"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года", - добавил Степанов.

В течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.

Напомним, что Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac от коронавируса .