Украина должна получить в марте 1,5 млн доз вакцины Covishield и 700 тыс. доз Sinovac, - Степанов
Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас в ближайшее время есть 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить тоже в марте. В апреле мы должны получить остальные вакцины Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX ", - сказал министр.
Степанов сообщил, что Украина находится на финальных стадиях подписания других договоров на поставку вакцин.
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"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года", - добавил Степанов.
В течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.
- Напомним, что Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac от коронавируса .
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