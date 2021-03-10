МЗ подтвердил регистрацию вакцины Sinovac от коронавируса

10 марта, 2021, 09:55

Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac от коронавируса

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения в государственные обязательства вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется CoronaVac", - сказал Иващенко.

Замминистра добавил, что такое решение ведомство приняло на основе изучения регистрационных удостоверений, материалов, которые были предоставлены производителем в подлинности вакцин, а также проведения анализа "польза/риск" и клинических исследований безопасности и эффективности применения вакцины.

Иващенко напомнил, что это уже третья вакцина, которая получила разрешение дляя экстренного медицинского применения в Украине.

Напомним, вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech планируют привезти в Украину до 15 марта.