МЗ подтвердил регистрацию вакцины Sinovac от коронавируса
Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.
"Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения в государственные обязательства вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется CoronaVac", - сказал Иващенко.
Замминистра добавил, что такое решение ведомство приняло на основе изучения регистрационных удостоверений, материалов, которые были предоставлены производителем в подлинности вакцин, а также проведения анализа "польза/риск" и клинических исследований безопасности и эффективности применения вакцины.
Иващенко напомнил, что это уже третья вакцина, которая получила разрешение дляя экстренного медицинского применения в Украине.
- Напомним, вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech планируют привезти в Украину до 15 марта.
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