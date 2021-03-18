МЗ: первую партию вакцины Pfizer Украина получит уже в апреле

18 марта, 2021, 14:41

Первая партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

"В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - подчеркнул он .

По словам эпидемиолога Ирины Колесниковой, на следующей неделе будет стартовать вакцинация педагогов, рассказала эпидемиолог Ирина Колесникова.

Напомним, единственным полностью привитым от коронавируса человеком в Украине оказался врач, который получил первую дозу вакцины на Мальдивах, где раньше работала по контракту.

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