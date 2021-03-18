"Вильярреал" - "Динамо": составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом матче в Киеве "Вильярреал" победил "Динамо" со счетом 2:0. Перед повторным поединком букмекеры не верят в шансы украинцев на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 26.0, в то время как на испанцев - 1.01.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина)
Первый матч - 2:0
"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса, Чуквуезе, Капу, Парехо, Тригерос, Морено, Бакка.
Запасные: Икер, Йоргенсен, Сантос, Баена, Гомес, Эступиньян, Морено, Пако, Пенья, Гаспар, Раба, Хауме.
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Жерсон.
Запасные: Бойко, Тимчик, Попов, Сиклей, Караваев, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Шепелев, Беседин, Ванат, Супряга.
Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
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