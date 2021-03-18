"Вильярреал" - "Динамо": составы команд на матч Лиги Европы

18 марта, 2021, 20:50

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом матче в Киеве "Вильярреал" победил "Динамо" со счетом 2:0. Перед повторным поединком букмекеры не верят в шансы украинцев на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 26.0, в то время как на испанцев - 1.01.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина)

Первый матч - 2:0

"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса, Чуквуезе, Капу, Парехо, Тригерос, Морено, Бакка.

Запасные: Икер, Йоргенсен, Сантос, Баена, Гомес, Эступиньян, Морено, Пако, Пенья, Гаспар, Раба, Хауме.

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Жерсон.

Запасные: Бойко, Тимчик, Попов, Сиклей, Караваев, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Шепелев, Беседин, Ванат, Супряга.

Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .

После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .