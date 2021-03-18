"Вильярреал" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге Европы
18 марта, 2021, 07:37
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал" примет киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом матче в Киеве "Вильярреал" победил "Динамо" со счетом 0:2. Перед повторным поединком букмекеры не верят в шансы украинцев на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 26.0, в то время, когда на испанцев - 1.01.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина)
Первый матч - 2:0
Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
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