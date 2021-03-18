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Espreso.tvСпорт"Вильярреал" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге Европы

"Вильярреал" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге Европы


фото: Getty Images
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом матче в Киеве "Вильярреал" победил "Динамо" со счетом 0:2. Перед повторным поединком букмекеры не верят в шансы украинцев на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 26.0, в то время, когда на испанцев - 1.01.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина)

Первый матч - 2:0

Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"

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