"Роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой: одна из соцсетей заблокировала профили детей, - детский омбудсмен
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.
"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты " юных блогеров " в сети Likee заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал он.
Кулеба добавил, что все соцсети должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть.
"Ведь дети очень чувствительны, деструктивный контент имеет на них сильное влияние", - подытожил уполномоченный.
В Likee у 8-летней блогерши была самая большая аудитория - несколько миллионов подписчиков. На заблокированной странице парня было полмиллиона подписчиков
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы в связи с "романом" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.
- В связи с "романом" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая полицейские Киевской области открыли уголовное производство .
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти