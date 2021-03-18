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Espreso.tvОбщество"Роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой: одна из соцсетей заблокировала профили детей, - детский омбудсмен

"Роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой: одна из соцсетей заблокировала профили детей, - детский омбудсмен

Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней девочки и 13-летнего парня, которые распространяют в интернете совместные фото романтического характера

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты " юных блогеров " в сети Likee заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал он.

Кулеба добавил, что все соцсети должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть.

"Ведь дети очень чувствительны, деструктивный контент имеет на них сильное влияние", - подытожил уполномоченный.

В Likee у 8-летней блогерши была самая большая аудитория - несколько миллионов подписчиков. На заблокированной странице парня было полмиллиона подписчиков

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  • Напомним, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы в связи с "романом" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.
  • В связи с "романом" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая полицейские Киевской области открыли уголовное производство .
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