"Роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой: одна из соцсетей заблокировала профили детей, - детский омбудсмен

18 марта, 2021, 17:56

Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней девочки и 13-летнего парня, которые распространяют в интернете совместные фото романтического характера

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты " юных блогеров " в сети Likee заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал он.

Кулеба добавил, что все соцсети должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть.

"Ведь дети очень чувствительны, деструктивный контент имеет на них сильное влияние", - подытожил уполномоченный.

В Likee у 8-летней блогерши была самая большая аудитория - несколько миллионов подписчиков. На заблокированной странице парня было полмиллиона подписчиков Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb