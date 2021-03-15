Детский омбудсмен обратился в милицию из-за "романа" 13-летнего парня с 8-летней девочкой, распространяемый в соцсетях

15 марта, 2021, 22:38

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за "романа" восьмилетней киевской блогера Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай

Об этом он написал в Facebook.

"Два дня назад я получил сообщение о "юных блогерах" (мальчик - 13 лет, девочка - 8 лет), в социальных сетях которых размещены фото и видео, которые могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие детей и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей. Я сразу обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что правоохранители должны выяснить, есть ли основания для привлечения к ответственности родителей или лиц, которые могут быть причастны к изготовлению контента.

"Лично я считаю недопустимым и нарушающим права детей, создание такого контента с участием детей. Это сексуализирует образ ребенка и может привести к привлечению тысяч детей к сексуальному насилию и эксплуатации. Для меня такой контент - аморальный и провокационный", - отметил омбудсмен.

Накануне соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блоггеры "завели" роман.

Дети освещают отношения в соцсетях: снимают совместные видео, показывают, как вместе спят и целуются.