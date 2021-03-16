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Espreso.tvОбществоЗа "роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой, распространяемый в соцсетях, родителям детей грозит до пяти лет

За "роман" 13-летнего парня с 8-летней девочкой, распространяемый в соцсетях, родителям детей грозит до пяти лет


фото: ukrinform
За "роман" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай полицейские Киевской области открыли уголовное производство

Об этом "Укринформу" сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - ред.). Мать (девочки - ред.) вызвали на допрос ", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи, в случае сбыта несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

  • Напомним, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за "романа" восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай.

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