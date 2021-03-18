НАБУ завершило расследовать дело о попытке захвата власти судьями ОАСК
Об этом говорится на сайте НАБУ .
Фигурантами дела, как рассказали в НАБУ, являются 11 человек, среди них глава ОАСК Вовк, два его заместителя, судьи ОАСК и глава Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что они планировали захват государственной власти.
Захватить государственную власть, по версии следствия, фигуранты планировали путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
Следствие установило, что фигуранты принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес кругов, а также влияли на другие органы власти, в частности, должностных лиц НАПК, Конституционный суд, Верховный суд, министерства и правоохранительные органы.
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- 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
- Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
- Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд. Так, решение принимались пять раз.
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