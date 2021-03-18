НАБУ завершило расследовать дело о попытке захвата власти судьями ОАСК

18 марта, 2021, 07:19

Следователи завершили досудебное расследование возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева

Об этом говорится на сайте НАБУ .

Фигурантами дела, как рассказали в НАБУ, являются 11 человек, среди них глава ОАСК Вовк, два его заместителя, судьи ОАСК и глава Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что они планировали захват государственной власти.

Захватить государственную власть, по версии следствия, фигуранты планировали путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Следствие установило, что фигуранты принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес кругов, а также влияли на другие органы власти, в частности, должностных лиц НАПК, Конституционный суд, Верховный суд, министерства и правоохранительные органы.

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