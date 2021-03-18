На Львовщине усиливают карантин: перечень запретов

18 марта, 2021, 15:29

Органам местного самоуправления Львовской области рекомендуют с 19 до 29 марта ввести ряд ограничений

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация, передает " Еспресо.Запад ".

Сегодня, 18 марта, из-за роста числа заболеваний коронавирусом, состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенным вышеуказанным постановлением от 9 декабря, для " оранжевого " уровня эпидемиологической опасности, рекомендуем руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения", - подчеркнул первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

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Поэтому, ограничительные меры запрещают:

принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах

принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах, принимать посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

проводить культурные и спортивные массовые мероприятия;

работу непродовольственных рынков;

принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

В ЛОГА отмечают, что можно принимать посетителей магазинам, реализующим товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования. Позволяют адресную доставку заказов.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .