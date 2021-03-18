МЗ сократил "оранжевую" зону карантина
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
На сегодня в "оранжевой" зоне оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.
Однако из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.
В "красной" зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой" зоне.
Норма госпитализации (не более 60 случаев на 100 000 населения) превышена:
Киев - 95,5
Винницкая область - 131,5
Житомирская область - 111,9
Закарпатская область - 97,2
Ивано-Франковская область - 125,8
Киевская - 67,2
Николаевская область - 95,0
Одесская - 64,5
Хмельницкая область - 89,1
Черновицкая область - 98,0
- Напомним, вчера, 17 марта, в "оранжевой" зоне находилось 16 областей и столица , а позавчера - 10 регионов.
- 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта.
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