МЗ сократил "оранжевую" зону карантина

18 марта, 2021, 13:45

Министерство здравоохранения 18 марта сократило "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине. Сейчас в нее входит Киев и 11 областей

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

На сегодня в "оранжевой" зоне оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Однако из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.

В "красной" зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой" зоне.

Норма госпитализации (не более 60 случаев на 100 000 населения) превышена:

Киев - 95,5

Винницкая область - 131,5

Житомирская область - 111,9

Закарпатская область - 97,2

Ивано-Франковская область - 125,8

Киевская - 67,2

Николаевская область - 95,0

Одесская - 64,5

Хмельницкая область - 89,1

Черновицкая область - 98,0

Напомним, вчера, 17 марта, в "оранжевой" зоне находилось 16 областей и столица , а позавчера - 10 регионов.

15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта.

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