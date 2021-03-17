Киев и 16 областей: в Украине расширили "оранжевую" зону карантина

17 марта, 2021, 14:08

Министерство здравоохранения 17 марта расширило "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине

Об этом свидетельствуют данные на сайте МЗ.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В свою очередь, сегодня в "оранжевой" зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные же находятся в "желтой" зоне.

Норма госпитализации (не более 60 случаев на 100 000 населения) превышена:

Киев - 90,3

Винницкая область - 136,5

Житомирская область - 111,9

Закарпатская область - 98,3

Ивано-Франковская область - 133,1

Киевская - 65,3

Николаевская область - 99,1

Одесская - 62,3

Хмельницкая область - 87,0

Черновицкая область - 99,4

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти усилить карантин в случае увеличения заболеваемости или госпитализаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb