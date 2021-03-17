Киев и 16 областей: в Украине расширили "оранжевую" зону карантина
Об этом свидетельствуют данные на сайте МЗ.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В свою очередь, сегодня в "оранжевой" зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Остальные же находятся в "желтой" зоне.
Норма госпитализации (не более 60 случаев на 100 000 населения) превышена:
Киев - 90,3
Винницкая область - 136,5
Житомирская область - 111,9
Закарпатская область - 98,3
Ивано-Франковская область - 133,1
Киевская - 65,3
Николаевская область - 99,1
Одесская - 62,3
Хмельницкая область - 87,0
Черновицкая область - 99,4
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти усилить карантин в случае увеличения заболеваемости или госпитализаций.
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