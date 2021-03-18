Резкий рост: за сутки более 15 тыс. новых случаев коронавируса, 267 человек скончались
В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4376 человек;
- летальных случаев - 267;
- выздоровели - 6514 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53039, методом ИФА - 21782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43959).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1504076 человек;
- выздоровели - 1244190 человек;
- летальных исходов - 29 253;
- проведения ПЦР-тестов - 7520147.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1092 случая;
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 330 случаев;
Днепропетровская область - 655 случаев;
Донецкая область - 651 случай;
Житомирская область - 1398 случаев;
Закарпатская - 614 случаев;
Запорожская область - 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 559 случаев;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 149 случаев;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 1092 случая;
Николаевская область - 424 случая;
Одесская область - 997 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 390 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 692 случая;
Харьковская область - 732 случая;
Херсонская область - 96 случаев;
Хмельницкая область - 800 случаев;
Черкасская область - 367 случаев;
Черновицкая область - 596 случаев;
Черниговская область - 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов среду, 17 Марта 2021
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