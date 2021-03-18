 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоХмельницкий 22 марта усилит карантин: список ограничений

Хмельницкий 22 марта усилит карантин: список ограничений

Хмельницкий городской совет решил усилить карантин из-за ситуации с COVID-19

Об этом рассказал заместитель городского головы Роман Примуш в комментарии "Независимому общественному порталу" .

Среди ограничений, которые вступают в действие 22 марта:

  • запрещается проведение всех массовых мероприятий;
  • запрещается проведение внешкольной работы кружков;
  • учителя и педагоги переводятся на дистанционную форму работы;
  • рекомендуется высшим учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения.

Читайте также: Запрет работы библиотек и театров: в Полтаве усиливают карантин

Общественный транспорт, магазины и рестораны продолжат работать в обычном режиме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать