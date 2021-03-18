Хмельницкий 22 марта усилит карантин: список ограничений
18 марта, 2021, 21:47
Хмельницкий городской совет решил усилить карантин из-за ситуации с COVID-19
Об этом рассказал заместитель городского головы Роман Примуш в комментарии "Независимому общественному порталу" .
Среди ограничений, которые вступают в действие 22 марта:
- запрещается проведение всех массовых мероприятий;
- запрещается проведение внешкольной работы кружков;
- учителя и педагоги переводятся на дистанционную форму работы;
- рекомендуется высшим учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения.
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Общественный транспорт, магазины и рестораны продолжат работать в обычном режиме.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .
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