Герой матча с "Реалом" не сыграет за "Шахтер" против "Ромы"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
Болезнь у Корниенко обнаружили накануне матча с римлянами, когда команда проходила обязательное тестирование на COVID-19.
Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" они отрицательные.
22-летний Виктор Корниенко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 13 матчей и отдал 2 результативные передачи.
Защитник стал одним из героев матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Шахтер" 21 октября 2020 сенсационно победил в Мадриде 3: 2. Левый защитник отдал в той игре голевой пас.
Матч "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой встрече римляне победили на своем поле 3: 0.
Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.- ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) March 17, 2021
Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. В остальных игроков «Шахтера» - отрицательные. #UEL # ШахтарРома pic.twitter.com/Bb55pSoRSH
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0: 3.
- 17 марта стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей .
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