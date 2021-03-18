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Espreso.tvСпортГерой матча с "Реалом" не сыграет за "Шахтер" против "Ромы"

Герой матча с "Реалом" не сыграет за "Шахтер" против "Ромы"


фото: Getty Images
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы"

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

Болезнь у Корниенко обнаружили накануне матча с римлянами, когда команда проходила обязательное тестирование на COVID-19.

Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" они отрицательные.

22-летний Виктор Корниенко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 13 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Защитник стал одним из героев матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Шахтер" 21 октября 2020 сенсационно победил в Мадриде 3: 2. Левый защитник отдал в той игре голевой пас.

Матч "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой встрече римляне победили на своем поле 3: 0.

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