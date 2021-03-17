Матч "Шахтер" - "Рома" в Киеве пройдет без зрителей

17 марта, 2021, 20:08

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома", который состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", пройдет без зрителей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт КГГА .

КГГА приняла решение запретить доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации.

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!" - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Решение КГГА означает, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" на столичном НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей.

Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.

17 марта сообщалось, что на ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" на НСК "Олимпийский" в Киеве разрешат присутствовать 14 тыс. болельщиков .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb